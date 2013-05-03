Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
3 мая 2013, 21:30 МСК
3.05.2013, 21:30 МСК
пятница
Составы