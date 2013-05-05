Матч завершен
Нанси
Нанси
0:3
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
5 мая 2013, 18:00 МСК
5.05.2013, 18:00 МСК
воскресенье
Составы