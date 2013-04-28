Матч завершен
Лион
Лион
1:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
28 апр. 2013, 15:00 МСК
28.04.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы