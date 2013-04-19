Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:2
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
19 апр. 2013, 21:30 МСК
19.04.2013, 21:30 МСК
пятница
Составы