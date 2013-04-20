Матч завершен
Марсель
Марсель
1:0
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 33 тур

Лига 1,

33 тур

Франция
20 апр. 2013, 18:00 МСК
20.04.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы