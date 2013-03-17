Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
17 марта 2013, 19:00 МСК
17.03.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы