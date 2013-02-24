Матч завершен
Бордо
Бордо
0:2
Матч завершен
Брест
Брест
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
24 февр. 2013, 19:00 МСК
24.02.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы