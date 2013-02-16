Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:0
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
16 февр. 2013, 22:00 МСК
16.02.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы