Матч завершен
Лион
Лион
1:3
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
10 февр. 2013, 22:59 МСК
10.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Составы