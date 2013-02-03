Матч завершен
Монпелье
Монпелье
3:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
3 февр. 2013, 19:00 МСК
3.02.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы