Матч завершен
Марсель
Марсель
0:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
3 февр. 2013, 22:59 МСК
3.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Составы