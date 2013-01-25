Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:2
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
25 янв. 2013, 22:30 МСК
25.01.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы