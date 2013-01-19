Матч завершен
Марсель
Марсель
3:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
19 янв. 2013, 19:00 МСК
19.01.2013, 19:00 МСК
суббота
Составы