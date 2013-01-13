Матч завершен
Ницца
Ницца
5:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
13 янв. 2013, 19:00 МСК
13.01.2013, 19:00 МСК
воскресенье
Составы