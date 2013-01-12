Матч завершен
Монпелье
Монпелье
2:0
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
12 янв. 2013, 22:00 МСК
12.01.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы