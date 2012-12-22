Матч завершен
Лилль
Лилль
4:1
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
22 дек. 2012, 19:00 МСК
22.12.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы