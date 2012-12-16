Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:2
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
16 дек. 2012, 19:00 МСК
16.12.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы