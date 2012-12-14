Матч завершен
Ренн
Ренн
2:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
14 дек. 2012, 22:45 МСК
14.12.2012, 22:45 МСК
пятница
Составы