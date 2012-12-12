Матч завершен
Лион
Лион
1:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
12 дек. 2012, 21:00 МСК
12.12.2012, 21:00 МСК
среда
Составы