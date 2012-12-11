Матч завершен
Лилль
Лилль
2:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
11 дек. 2012, 22:59 МСК
11.12.2012, 22:59 МСК
вторник
Составы