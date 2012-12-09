Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
9 дек. 2012, 22:59 МСК
9.12.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы