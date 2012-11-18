Матч завершен
Бордо
Бордо
1:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
18 нояб. 2012, 22:59 МСК
18.11.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы