Матч завершен
Лорьян
Лорьян
2:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
16 нояб. 2012, 22:45 МСК
16.11.2012, 22:45 МСК
пятница
Составы