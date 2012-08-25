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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 43
Манджукич 59
Кляйне 79
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
25 авг. 2012, 16:30 МСК
25.08.2012, 16:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
79'
79'
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Тирала
Себастьян Тирала
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
69
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
62
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Пецос
Танос Пецос
0
Штибер
Золтан Штибер
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
0
Аземи
Илир Аземи
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Данте
Данте
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Кроос
Тони Кроос
88
0
Шакири
Джердан Шакири
72
0
Мюллер
Томас Мюллер
43'
43'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
59'
59'
81
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Вайзер
Митчелл Вайзер
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
0
Джан
Эмре Джан
0
Писарро
Клаудио Писарро
0
Вайнраух
Патрик Вайнраух