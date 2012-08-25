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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Балич 68
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
25 авг. 2012, 16:30 МСК
25.08.2012, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
0
Сала
Джакопо Сала
58
0
Берг
Маркус Берг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
70
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Теше
Роберт Теше
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Руднев
Артем Руднев
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
68'
68'
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Франтц
Майк Франтц
76
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Полтер
Себастьян Полтер
64
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Антонио
Маркос Антонио
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт