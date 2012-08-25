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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Шахин 68
Шахин 79
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
25 авг. 2012, 16:30 МСК
25.08.2012, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
46
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
74
0
Бансе
Аристид Бансе
90
0
Мусона
Ноуледж Мусона
83
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Петржела
Милан Петржела
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Сио
Джованни Сио
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
60
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Финк
Оливер Финк
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Воронин
Андрей Воронин
90
0
Крузе
Робби Крузе
83
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Балогун
Леон Балогун
0
Хуанан
Хуанан
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Фомичёв
Андре Фомичёв
0
Илсе
Кен Илсе
0
Шахин
Дани Шахин
79', 68'