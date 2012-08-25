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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крузе 49
1:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 65
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
25 авг. 2012, 16:30 МСК
25.08.2012, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Макиади
Седрик Макиади
46
0
Путило
Антон Путило
79
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
73
0
Крузе
Макс Крузе
49'
49'
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Крмас
Павел Крмас
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
0
Флум
Йоханнес Флум
0
Кальвенте
Эзекиль Кальвенте
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Дембеле
Гарра Дембеле
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
77
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
65'
65'
71
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
88
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Поспех
Зденек Поспех
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Полански
Юджен Полански
0
Эде
Чинеду Эде
0
Уджа
Энтони Уджа