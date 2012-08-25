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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
0:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 90
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
25 авг. 2012, 21:45 МСК
25.08.2012, 21:45 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
63
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
46
0
Харник
Мартин Харник
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Ба
Мамаду Ба
0
Торун
Тунай Торун
0
Какау
Какау
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
63
0
Дежага
Ашкан Дежага
67
0
Олич
Ивица Олич
90
0
Дост
Бас Дост
90'
90'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Треш
Кристиан Треш
0
Кьер
Симон Кьер
0
Виейринья
Виейринья
0
Полак
Ян Полак
0
Лакич
Срджан Лакич