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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 11
Гетце 81
2:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Гебре Селасси 75
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
24 авг. 2012, 21:30 МСК
24.08.2012, 21:30 МСК
пятница
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Кирх
Оливер Кирх
82
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
78
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
71
0
Ройс
Марко Ройс
11'
11'
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Перишич
Иван Перишич
0
Гетце
Марио Гетце
81'
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
65
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
75'
75'
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
87
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Петерсен
Нильс Петерсен
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг