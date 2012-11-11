Матч завершен
Марсель
Марсель
2:2
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
11 нояб. 2012, 16:00 МСК
11.11.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы