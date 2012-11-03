Матч завершен
Ренн
Ренн
1:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
3 нояб. 2012, 22:00 МСК
3.11.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы