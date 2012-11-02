Матч завершен
Брест
Брест
2:0
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
2 нояб. 2012, 22:45 МСК
2.11.2012, 22:45 МСК
пятница
Составы