Матч завершен
Бордо
Бордо
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
4 нояб. 2012, 22:59 МСК
4.11.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы