Матч завершен
Марсель
Марсель
1:4
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 10 тур

Лига 1,

10 тур

Франция
28 нояб. 2012, 22:59 МСК
28.11.2012, 22:59 МСК
среда
Составы