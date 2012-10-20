Матч завершен
Ницца
Ницца
1:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
20 окт. 2012, 21:00 МСК
20.10.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы