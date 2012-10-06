Матч завершен
Тулуза
Тулуза
2:2
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
6 окт. 2012, 21:00 МСК
6.10.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы