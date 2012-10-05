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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4:0
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
5 окт. 2012, 21:45 МСК
5.10.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы