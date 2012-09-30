Матч завершен
Валансьен
Валансьен
4:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
30 сент. 2012, 15:00 МСК
30.09.2012, 15:00 МСК
воскресенье
Составы