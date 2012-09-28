Матч завершен
Ренн
Ренн
2:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
28 сент. 2012, 21:45 МСК
28.09.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы