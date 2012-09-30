Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лион
Лион
0:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Тремулинас 65
Диабате 82
Лига 1, 7 тур
Лига 1,
7 тур
Франция
30 сент. 2012, 22:00 МСК
30.09.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Веркутр
Реми Веркутр
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
84
0
Гренье
Клеман Гренье
71
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
0
Лисандро
Лисандро
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
76
0
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
0
Лопеш
Антони Лопеш
0
Монсон
Лусиано Монсон
0
Коне
Бакари Коне
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
0
Фофана
Геида Фофана
0
Бриан
Джимми Бриан
0
Бензия
Яссин Бензия
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
65'
65'
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
78
0
Диабате
Шейк Диабате
82'
82'
90
Запасные
0
Олимпа
Кевин Олимпа
0
Шальме
Матье Шальме
0
Пундж
Максим Пундж
0
Траоре
Абду Траоре
0
Белльон
Давид Белльон
0
Жуссие
Жуссие
0
Савье
Анри Савье