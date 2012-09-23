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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Ру 7
1:1
Матч завершен
Лион
Лион
Лисандро 80
Лига 1, 6 тур
Лига 1,
6 тур
Франция
23 сент. 2012, 22:00 МСК
23.09.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Динь
Люка Динь
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
81
0
Пайет
Димитри Пайет
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
0
Ру
Нолан Ру
7'
7'
79
0
Мендес
Райан Мендес
59
Запасные
0
Элана
Стив Элана
0
Боннар
Лоран Боннар
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Сидибе
Джибриль Сидибе
0
Бальмон
Флоран Бальмон
0
Де Мело
Тулио Де Мело
0
Бруно
Джанни Бруно
Лион
мин
0
Веркутр
Реми Веркутр
90
0
Ловрен
Деян Ловрен
90
0
Бишевац
Милан Бишевац
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
71
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
55
0
Лисандро
Лисандро
80'
80'
90
0
Бриан
Джимми Бриан
55
0
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
0
Лопеш
Антони Лопеш
0
Монсон
Лусиано Монсон
0
Коне
Бакари Коне
0
Умтити
Самуэль Умтити
0
Гренье
Клеман Гренье
0
Фофана
Геида Фофана
0
Ляказетт
Александр Ляказетт