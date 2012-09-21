Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
21 сент. 2012, 21:45 МСК
21.09.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы