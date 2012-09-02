Матч завершен
Марсель
Марсель
3:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
2 сент. 2012, 18:00 МСК
2.09.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы