Матч завершен
Ницца
Ницца
2:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
25 авг. 2012, 18:00 МСК
25.08.2012, 18:00 МСК
суббота
Составы