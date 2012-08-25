Матч завершен
Нанси
Нанси
0:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
25 авг. 2012, 21:00 МСК
25.08.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы