Матч завершен
Валансьен
Валансьен
0:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
18 авг. 2012, 21:00 МСК
18.08.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы