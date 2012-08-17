Матч завершен
Лилль
Лилль
1:1
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
17 авг. 2012, 21:45 МСК
17.08.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы