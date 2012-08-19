Матч завершен
Бордо
Бордо
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
19 авг. 2012, 18:00 МСК
19.08.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы