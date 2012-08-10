Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
10 авг. 2012, 21:45 МСК
10.08.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы