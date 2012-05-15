Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
2:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Герта
Берлин
Бундеслига, Финал

Бундеслига,

Финал

Германия
15 мая 2012, 21:30 МСК
15.05.2012, 21:30 МСК
вторник
Составы